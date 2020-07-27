Operasyon başlıyor

Süper Ligi 7. sırada tamamlayıp taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları için bu hafta düğmeye basılıyor. İlk olarak teknik direktör açıklanacak.Gidecek oyuncular konusunda da hareketli bir dönem yaşanacak.sözleşmelerinin bitmiş olması dolayısıyla takımdan ayrılacak.'nin 1 yıllık opsiyonu ise kullanılacak. Kiralıktakımdan ayrıldı.dışındaki yabancılara ayrılık izni var. Vedat bonservisiyle satılacak. Sarı-lacivertlilerin, kadrosuna 10 futbolcu katması bekleniyor.İsimleri F.Bahçe ile anılan iki isim kulüplerine teşekkür etti. Gökhan Gönül,dedi. Mert Hakan Yandaş ise Sivasspor'la ilgili bir video yayınlayıp şu notu düştü: "Geride bin bir emek, mücadele ve her anını takıma katkı verme isteğiyle geçirdiğim 3 yıl bırakıyorum.