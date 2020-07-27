Operasyon başlıyor

Süper Ligi 7. sırada tamamlayıp taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları için bu hafta düğmeye basılıyor. İlk olarak teknik direktör açıklanacak. Türkiye Kupası finalinden sonra görüşme yapılacak Erol Bulut, son dakika sürprizi yaşanmazsa duyurulacak.
Gidecek oyuncular konusunda da hareketli bir dönem yaşanacak. Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Ekici
sözleşmelerinin bitmiş olması dolayısıyla takımdan ayrılacak. Tolga Ciğerci
'nin 1 yıllık opsiyonu ise kullanılacak. Kiralık Simon Falette
takımdan ayrıldı. Gustavo
dışındaki yabancılara ayrılık izni var. Vedat bonservisiyle satılacak. Sarı-lacivertlilerin, kadrosuna 10 futbolcu katması bekleniyor.
GÖKHAN VE MERT HAKAN TAKIMLARIYLA VEDALAŞTI
İsimleri F.Bahçe ile anılan iki isim kulüplerine teşekkür etti. Gökhan Gönül, "Beşiktaş için elimden gelen her şeyi yaptım. Gönlüm çok rahat"
dedi. Mert Hakan Yandaş ise Sivasspor'la ilgili bir video yayınlayıp şu notu düştü: "Geride bin bir emek, mücadele ve her anını takıma katkı verme isteğiyle geçirdiğim 3 yıl bırakıyorum. Hatalarımız olmuştur ama şehrin değerini ve armanın büyüklüğünü bilerek yaşadım, haklarınızı helal edin."