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'nun eşinden Türkiye paylaşımı!

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği ve yüksek maliyeti nedeniyle satış listesinde koyduğu ve son zamanlarda taraftarın eleştiri oklarının hedefi haline gelen yıldız futbolcu 'nun eşi Lorelei Talon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye giderek daha fazla aşık oluyorum" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.7.2020 20:02 ABONE OL
Radamel Falcao'nun eşinden Türkiye paylaşımı!

Radamel Falcao'nun Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, eşi Lorelei Taron'un Türkiye paylaşımları dikkat çekiyor. Tatilini Türkiye'de sürdüren Taron, karnındaki bebeğiyle deniz manzarası eşliğinde poz verip Türkiye'de yaşamaktan utlu olduğunu ifade etti.

Falcao'nun eşi, paylaşımının altına yazdığı İspanyolca mesajında, Türkiye'ye giderek daha fazla aşık oluyorum" ifadesini kullandı.

Taron'un bu paylaşımı, Falcao'nun Galatasaray'da kalmak istediği için yönetime mesaj yolladığı şeklinde yorumlandı.

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Radamel Falcao'nun eşinden Türkiye paylaşımı!
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