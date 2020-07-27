Süper Lig play off finali ne zaman oynanacak? Süper Lig'e yükselme TFF 1. lig play off finali nerede, hangi takımlar arasında oynanacak?

TFF 1. Lig play off yarı finalleri sona erdi. Akhisarspor Fatih Karagümrük, Adana Demirspor Bursaspor eşlemelerinden finale çıkan takımlar belli oldu. Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor adını finale yazdırırken final maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'e yükselme maçı olarak iki takım için de kritik öneme sahip TFF 1. Lig play off finali ilgili merak edilenleri derledik. Süper Lig play off finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar…
SÜPER LİG PLAY OFF FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK_
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselme maçında 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak.
KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA TURLADI...
Fatih Karagümrük ile Akhisarspor arasındaki ilk maç 3-3 sona ermişti. Fatih Karagümrük, rakibini ikinci maçta tek golle geçerek adını finale yazdırdı. Karagümrük'e turu getiren golü 71. dakikada Sabo attı.
ADANA DEMİRSPOR FARKLI KAZANDI...
Play-off yarı finalinde diğer eşleşme ise Adana Demirspor ile Bursaspor arasındaydı. Bursa'da 0-0 biten müsabakanın rövanşında Adana Demirspor rahat bir galibiyetle finalist oldu. 4-1 biten maçta Adana Demirspor'un gollerini Erkan Zengin, Rassoul, Berk Yıldız ve Mehmet Akyüz kaydetti. Bursaspor'un tek sayısı ise Serdar Özkan'dan geldi.
TFF 1. LİG PLAY OFF FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
TFF, finalin hangi şehirde oynanacağını henüz açıklamadı.