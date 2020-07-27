Tek pürüz opsiyon

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar Alanyaspor ile son maçına Ziraat Türkiye Kupası finalinde çıkacak olan Papiss Cisse'yle görüşmelerini sürdürüyor.. Geriye ise tek bir pürüz kaldı. Senegalli futbolcu, siyah-beyazlı kulüpten opsiyonlu değil doğrudan iki yıllık net sözleşme istedi. Çarşamba günü oynanacak kupa finalinin ardından Beşiktaş'a imza atacak olan N'Sakala ile birlikte İstanbul'da kalacak olan Cisse, yönetimle yüz yüze son görüşmesini gerçekleştirecek.Papiss Cisse, iki sezonda Aytemiz Alanyaspor ile 64 maça çıktı ve 42 gol, 3 asiste imzasını atarak önemli bir başarı elde ettiBeşiktaş ve Lyon arasında stoper takası olması gündemde. Fransız ekibi, talip olduğu Domagoj Vida'nın aldığı 3.4 milyon Euro'luk ücretini yüksek bulurken bu durumu oyuncuya bonservis bedeli ödemeyerek dengelemek istiyor.ise1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Marcelo da siyah-beyazlı takıma dönmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş, takımda en yüksek ücreti alan 31 yaşındaki Hırvat yıldızın Lyon'a gitmesi halinde önemli bir maaş yükünden kurtulmuş olacak