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'nin limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu

Süper Lig kulüplerini yakından ilgilendiren limitleri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 'nun limitleri 3 Ağustos tarihinde kulüplere bildireceği duyuruldu.

Giriş Tarihi: 27.7.2020 18:14 ABONE OL
TFF'nin harcama limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu

Süper Lig kulüplerinin merak beklediği karar açıklanıyor... Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu.

Aktarılan bilgilere göre TFF, 3 Ağustos tarihinde kulüplerin harcama limitlerini duyuracak.

HARCAMA LİMİTİ AŞILIRSA HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar

Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması

Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı

Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

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TFF'nin harcama limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu
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