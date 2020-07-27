Trabzonspor sınıfı geçti

Deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'iikinci sırada bitiren Trabzonspor, son 9 sene içindeki en yüksek puanı topladığı sezonu yaşadı ve en iyi sıralamayı elde etti. 82 puanla tamamladığı 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi dönemini yaşayan bordomavililer, 2011-12 sezonunda, 2012-13'te, 2013-14'te, 2014-15'te, 2015-16'da, 2016- 17'de, 2017-18'de, geçen sezon iseligi tamamlamıştı.Dış sahada ligin en fazla puan toplayan takımı olan Karadeniz ekibi, Kayseri galibiyetiyle iç sahadaki puanlarını da aşmış oldu. Trabzonspor, iç sahada 32 puan toplarken, deplasmanda 33 puan elde etti. Bu sezon üst üstemağlup olmadan tamamlayan Fırtına,veelde ettiğisonra tarihinin en iyi serisine imza atmayı başardı.Trabzonspor, ayrıca ligde 35 sezon aradan sonra Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında yenilgi yüzü görmedi. Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, bu sezon da aynı başarıyı gösterdi. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi kupada da iki maçta yenmeyi başardı.