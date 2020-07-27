Turgutluspor penaltılarla 2. Lig’e çıktı

TFF
3. Lig 2. Grup play-off final maçında Turgutluspor, Karşıyaka'yı penaltılarla 7-5 devirerek 2. Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın 55. dakikasında sol kenar çizgisinden rakiplerinden sıyrılarak gelen Doğukan İnci, müthiş bir vuruşla Karşıyaka'yı öne geçirdi.
61'de köşe vuruşundan gelen ortada Samet Günhan şık bir kafayla eşitliği sağladı. 90 dakika bu skorla bitti.
Uzatmalarda 99'da Mithat Yaşar, Turgutluspor'a üstünlüğü getirdi. 101'de Manisa ekibinden Necmi kırmızı kartla oyundan atıldı. 116'da ise İzmir ekibinden Mehmet Kuruoğlu penaltı yaptırarak kırmızı gördü. Atışı kullanan Onur Kıntaş, maçı penaltılara götüren golü attı. Penaltıları 5- 3 kazanan Turgutlu, 2. Lig biletini aldı.