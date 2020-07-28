ABD’de Falcao çılgınlığı!

Transferi ile büyük yankı uyandıran Radamel Falcao'nun kontratı, artık G.Saray'ı da en çok düşündüren konulardan biri. Kolombiyalı yıldız, 3 sezon için imza atarken yıllık 5 milyon Euro alıyor.Falcao'nun ayrılması için yönetim de gözünün içine bakıyor.Adı, ABD Ligi ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anılan Falcao için dün kulüp taraftarları da kampanya başlattı. Çok sayıda taraftar Kolombiyalı yıldızın ismini formalarına bastırıp takımının antrenmanını izledi.