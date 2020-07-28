ABD’de Falcao çılgınlığı!

Transferi ile büyük yankı uyandıran Radamel Falcao'nun kontratı, artık G.Saray'ı da en çok düşündüren konulardan biri. Kolombiyalı yıldız, 3 sezon için imza atarken yıllık 5 milyon Euro alıyor. Bu sezon Devler Ligi biletinın kazanılamaması, pandeminin getirdiği mali kayıplarla birleşince,
Falcao'nun ayrılması için yönetim de gözünün içine bakıyor.
FORMA TANITIMINA KATILMADI
Adı, ABD Ligi ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anılan Falcao için dün kulüp taraftarları da kampanya başlattı. Çok sayıda taraftar Kolombiyalı yıldızın ismini formalarına bastırıp takımının antrenmanını izledi. Öte yandan G.Saray'ın forma tanıtımında yıldız oyuncunun yer almaması gözlerden kaçmadı.