Adana Demirspor Fatih Karagümrük Play-Off final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Adana Demir Fatih Karagümrük hangi kanalda?

Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bu sorunun yanıtı, TFF 1. Lig Play-Off finali öncesinde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Zira, Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takım, bu mücadelenin ardından belli olacak. Hâl böyle olunca da, Adana Demirspor Fatih Karagümrük final maçı hakkındaki sorgulamalar da artış gösterdi.
Haberimizden, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük'ü karşı karşıya getirecek olşan TFF 1. Lig Play-Off finali hakkında bilgi edinebilir; zorlu geçmesi beklenen mücadelenin canlı yayın kanalı ve birçok detaya ulaşabilirsiniz.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig play-off finalinin Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacağı kaydedildi.
30 Temmuz Perşembe günü yapılacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükselmişti.
TFF 1. LİG PLAY-OFF FİNALİNİ CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finalini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında 30 Temmuz Perşembe günü Ankara Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemliği ise Mert Güzenge üstlenecek.