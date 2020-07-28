Adana Demirspor Fatih Karagümrük Play-Off final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Adana Demir Fatih Karagümrük hangi kanalda?

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Play-Off final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Adana Demir Fatih Karagümrük hangi kanalda?

Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek olan son takımın belli olacağı Play-Off finali maçı için geri sayım sürüyor. Akhisar Belediye'yi eleyen Karagümrük ile Bursaspor'u geçmeyi başaran Adana Demirspor, Süper Lig biletini almak için TFF 1. Lig Play-Off finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, Adana Demirspor Fatih Karagümrük final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 08:14 Son Güncelleme: 28.7.2020 08:14 ABONE OL
Adana Demirspor Fatih Karagümrük TFF 1. Lig Play-Off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bu sorunun yanıtı, TFF 1. Lig Play-Off finali öncesinde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Zira, Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takım, bu mücadelenin ardından belli olacak. Hâl böyle olunca da, Adana Demirspor Fatih Karagümrük final maçı hakkındaki sorgulamalar da artış gösterdi.

ADANA DEMİRSPOR FATİH KARAGÜMRÜK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Haberimizden, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük'ü karşı karşıya getirecek olşan TFF 1. Lig Play-Off finali hakkında bilgi edinebilir; zorlu geçmesi beklenen mücadelenin canlı yayın kanalı ve birçok detaya ulaşabilirsiniz.

Adana Demirspor Fatih Karagümrük TFF 1. Lig Play-Off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, ile arasındaki TFF 1. Lig play-off finalinin Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacağı kaydedildi.

30 Temmuz Perşembe günü yapılacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükselmişti.

Adana Demirspor Fatih Karagümrük TFF 1. Lig Play-Off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. LİG PLAY-OFF FİNALİNİ CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finalini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ile arasında 30 Temmuz Perşembe günü Ankara Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemliği ise Mert Güzenge üstlenecek.

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Adana Demirspor Fatih Karagümrük Play-Off final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Adana Demir Fatih Karagümrük hangi kanalda?
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