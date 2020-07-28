Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arsenal'da Mustafi ameliyat edildi

'da Mustafi ameliyat edildi

ekiplerinden 'de forma giyen Mustafi ameliyat oldu. Deneyimli savunmacının sağ dizinden operasyon geçirdiği ve ekim ayında takımla çalışmalara katılabileceği duyuruldu.

AA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 23:29 ABONE OL
Arsenal'da Mustafi ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da savunma oyuncusu Shkodran Mustafi, ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 Ağustos'ta Manchester City'i 2-0 yendikleri İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final maçında sakatlanan Arnavut asıllı Alman futbolcunun sağ dizinden ameliyat edildiği duyuruldu.

Operasyonun başarılı geçtiği ve 28 yaşındaki Mustafi'nin ekim ayında takımla beraber çalışmalara katılabileceği belirtildi.

Mustafi, bu sezon Londra ekibinde 27 maçta forma giyerken 1 gol atmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Arsenal'da Mustafi ameliyat edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA