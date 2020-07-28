Başakşehir'den flaş Mehmet Topal kararı!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir'e transfer olan Mehmet Topal ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Yıldız oyuncu Süper Lig'de üç farklı takımda şampiyonluk elde eden ilk futbolcu oldu. Yıldız oyuncu Süper Lig'de üç farklı takımda şampiyonluk elde eden ilk futbolcu oldu.

Medipol Başakşehir'de Topal, aynı ligden üç farklı takımda şampiyon olarak Avrupa liglerinde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığını gerçekleştirdi.

Gösterdiği performans ile transfer listelerinin başında yer alan Mehmet Topal'a başta Beşiktaş olmak üzere birçok takımın talip olduğu öğrenildi.

Son şampiyon gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edeceği için Mehmet Topal'ın tecrübesinden faydalanmak istiyor. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon Başakşehir'de Avrupa Kupaları ve Süper Lig dahil olmak üzere 31 maçta forma giydi ve 1 asiste imza attı. (Milliyet)