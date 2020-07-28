Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer ve Sergen Yalçın sözleri!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Anadolu Ajansı'nın Spor Masası'na konuk oldu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

"Buraya 3-5 milyon Euro'luk oyuncuları taşıyan uçakları indirmeye gelmedik. Altyapıya daha fazla önem vereceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz."

"Sergen Hoca istiyorsa ömrünü burada geçirsin, başarılı olacağına inanıyorum."

"Ben ağlamaya devam edeceğim... Sadece güzel günleri yaşamak isteyenlerin; Allah yollarını açık etsin. Biz bir aileyiz. Beşiktaş'ı derleyip toparladığım zaman bana hak vereceklerdir. Umarım ilerde, ağlamayan başkanları olur."

"13. sıradan 3. sıraya çıkmak bir başarıdır ama şampiyon olamamak da bizim için mutsuzluk kaynağıdır."

"Yönetim olarak #BırakmamSeni kampanyasına 10 milyon TL bağış yapacağız."

"Ayın 9'unda stadımızda canlı yayın yapacağız. Orada iş adamlarımıza bağlanacağız."

"Caner ve Gökhan, oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz."