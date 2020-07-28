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çalışmalarını sürdüren , bir isme daha imza attırdı. formasıyla dikkatleri üzerine çeken , 1 milyon euro karşılığında sarı-lacivertli takımın yolunu tuttu. Başkan da transferi doğruladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 22:52 Son Güncelleme: 28.7.2020 22:54 ABONE OL
Brahim Darri Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Karagümrük formasıyla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna kattı.

Kanarya, Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservisi için Karagümrük'e 1 milyon euro ödeyecek. Fatih Karagümrük'ün TFF 1. Lig play-off macerasının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre, bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol 1 asist yapan Brahim Darri, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve 600 bin euro garanti para alacak.

Öte yandan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma transfere dair, "Darri için Fenerbahçe ile her konuda anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Brahim Darri Fenerbahçe'de
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