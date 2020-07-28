Brahim Darri Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Karagümrük formasıyla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna kattı.

Kanarya, Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservisi için Karagümrük'e 1 milyon euro ödeyecek. Fatih Karagümrük'ün TFF 1. Lig play-off macerasının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre, bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol 1 asist yapan Brahim Darri, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve 600 bin euro garanti para alacak.

Öte yandan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma transfere dair, "Darri için Fenerbahçe ile her konuda anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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