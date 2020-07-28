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CANLI İZLEYİN | Tuzlaspor - FK

2. play-off final maçında Tuzlaspor ile Kulübü karşı karşıya geliyor. Kazanan takımın TFF 1. Lig'e yükseleceği zorlu mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor. 'nda oynanan karşılaşmada deneyimli hakem düdük çalıyor.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 21:01 Son Güncelleme: 28.7.2020 21:11 ABONE OL
CANLI İZLEYİN | Tuzlaspor - Manisa FK

TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e yükselecek takım belli oluyor.

Play-off finalinde Tuzlaspor ile Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor. Çeyrek ve yarı final maçlarının ardından final müsabakası da A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 21.00'de başladı. Zorlu maçı Ümit Öztürk yönetiyor.

FİNALE NASIL GELDİLER...

Tuzlaspor finale gelirken, çeyrek finalde Kastamonuspor'u 1-0, yarı finalde ise Ankara Demirspor'u 2-0 yendi. Manisa Futbol Kulübü ise çeyrek finalde İnegölspor'u 3-0 yenerken, yarı finalde Sancaktepe Futbol Kulübü'nü tek golle geçti.

İLK 11'LER...

Tuzlaspor: Bayram, Doğan, Bülent, Kemal Tokak, Yasin, Sadık, Gökcan, Muhammed, Samet, Burak, Batuhan Karadeniz.

Manisa FK: Ömer, Salih, Mehmet, Erhan, Sertaç, Aburrahman, Nizamettin Çalışkan, Onur, Ali Çamdalı, Umut, Serdar Deliktaş.

ASpor CANLI YAYIN

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CANLI İZLEYİN | Tuzlaspor - Manisa FK
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