CAS'tan Manchester City açıklaması! 93 sayfalık rapor...

UEFA'nın Manchester City'ye verdiği 2 yıllık Avrupa'dan men + 30 milyon euro para cezası CAS'tan döndü.

CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırırken, para cezasını ise 30 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya düşürdü. Öte yandan Manchester City'nin sona eren dava sürecinin ardından CAS, 93 sayfalık bir rapor yayınladı.

CAS'ın yayınladığı raporda UEFA'nın iddialarının asılsız olmadığını belirlendi fakat Manchester City'nin gizli sponsorluk anlaşmaları yaptığına dair yeterli derecede kanıt olmadığını açıkladı.

CAS'tan yapılan duyuruda, UEFA Finansal Kontrol Kurulu'nun bu özel davada ortaya koyduğu kanıtların yetersiz olduğunu, Manchester City'nin sermaye fonlarına katkı sağlayan sponsorluk gelirlerini şişirmediği, Etihad'ın sponsorluk anlaşmasında ödeme yükümlülüklerine tamamen uyduğunu açıkladı.

9 KULÜP MANCHESTER CITY'NIN CEZA ALMASINI İSTEDİ

Öte yandan CAS'ın yayınladığı raporda Premier Lig'den 9 kulübün Manchester City'nin Avrupa yasağının kalkmamasını istedi ve bu yönde başvuru yaptı. Bu kulüpler Arsenal, Burnley, Chelsea, Leicester City, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Tottenham, Wolverhampton.