Erol Bulut Fenerbahçe'de! Yönetim 2 antrenöre izin verdi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu.

29 Temmuz Çarşamba akşamı Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a karşı oynanacak final maçından sonra Alanyaspor'dan ayrılacak olan Erol Bulut, sarı-lacivertli takıma imza atacak.

Yönetim ile her konuda anlaşan deneyimli hocanın, teknik ekibi de netleşmeye başladı. TRT Spor'da yer alan habere göre Bulut'un kendi teknik ekibini getirme isteğine cevap veren Fenerbahçe, 45 yaşındaki teknik adamdan 2 antrenör getirmesini istedi.

Erol Bulut da bu teklife olumlu cevap verdi. Bulut, Alanyaspor'daki ekibinin tamamını sarı-lacivertli takıma getirmeyecek. Volkan Demirel ve Mehmet Aurelio başta olmak üzere mevcut teknik ekibin yanında, Bulut'la berabere gelecek olan 2 antrenör eklenecek.

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