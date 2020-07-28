Inter Napoli'yi 2 golle devirdi! Inter 2-0 Napoli (MAÇ SONUCU)

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Inter ile Napoli karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 11. dakikasında D'Amborosio'nun golüye ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün olan taraf Inter'di. 74'te Martinez'in golüyle skor 2-0'a geldi. Müsabakada başka gol olmadı ve Inter, Napoli'yi 2-0'la geçti.

Rakibi karşısında rahat bir galibiyet alan Inter, puanını 79 yaparken, Napoli ise 59 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın son haftasın Inter, Atalanta'ya konuk olacak. Napoli sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

