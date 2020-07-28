Son dakika: Küme düşme kalkacak mı? Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'den açıklama geldi!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sene küme düşmenin kaldırılması için ortak bir görüşte olduklarını ve TFF'ye müracaat edeceklerini söyledi.Yeni yabancı kuralının önümüzdeki sezon uygulanması kulüplere yarar değil, hatta zarar sağlayacak. Gelin bu işi bir yıl erteleyelim, gelecek sezon birlikte daha iyi bir planlama yapalım.TFF ile Digiturk arasında yapılacak toplantıların tamamında, bugün yeni kurulan bir İcra Kurulu'nun da kesinlikle yer almasını istiyoruz.Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, harcama limitlerinin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle TFF'ye başvuruda bulunacaklarını açıkladı.