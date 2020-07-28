Merih Demiral ve Juventus tarihe geçti

Serie A'da şampiyon değişmedi ve Juventus üst üste 9'uncu, toplamda 36'ncı şampiyonluğunu elde etti. Juventus böylece Serie A tarihindeki üst üste şampiyon olma rekorunu da geliştirmiş oldu. Lig tarihinde toplamda 36. mutlu sona ulaşan Siyah-beyazlılar böylece, 18'er şampiyonlukları bulunan ezeli rakipleri Milan ve Inter ile arasındaki farkını da 2 katına çıkardı. Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcuda Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Takımın süper yıldızı Cristiano Ronaldo ise bu sezon forma giydiğikalitesini kanıtladı. Ronaldo ayrıca, Juventus'la Serie A'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.