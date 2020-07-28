Sezonun olayı hakemlerin iflasıdır

Sezonun öne çıkan birkaç olayı var. İlki, Falcao'nun tam bir hayal kırıklığı olması.Hakem dünyasının iflasına da tanık olduk. Çünkü küme düşenleri ve zirve yarışını hakemler çaldıkları düdükler ve verdikleri hatalı kararlarla belirlediler.Sezona damga vuran olay kesinlikle Koronavirüs. Pandemi sonrası maçlar her ülkede olduğu gibi seyircisiz oynandı. Bu da Başakşehir'in avantajı oldu. Çünkü onlar zaten içeride dışarıda her maçı senelerdir deplasman gibi oynuyor.;Koronavirüs yüzünden tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de futbol durdu. Bu önemliydi ama bence sezonun olayı, Kadıköy'deki 20 yıllık Fenerbahçe üstünlüğünün bitmesi ve G.Saray'ın kazanması oldu.2014 yılında kurulan çiçeği burnunda Başakşehir'in yıllar süren üst sıralardaki mücadelesinin ardından Süper Lig'i şampiyon olarak bitirmesi... Taraftarsız bir kulüp için çok büyük başarı.Elbette virüs yüzünden sezonun temmuzun son haftasında bitmesi... Sonrasında Beşiktaş son hafta 3. olmasa 1959'dan beri 3 Büyükler'in ilk kez ilk 3 dışında kalma ihtimali,6-7 yıllık mazisi olan bir kulübün şampiyon olması, ayrıca VAR'a rağmen kötü maç yönetmeyi başarabilen hakemler.Bu sezon sadece Türk değil dünya futboluna damga vuran olay pandemiydi.Daha garip olanı pandemiyi küçümsemeye başladık. Şampiyonluk yaşayan takımların taraftarlarının Kovid-19 yokmuş gibi kutlamalar yapması, rakamların yükselme ihtimalini artırmıştır.