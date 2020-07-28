Sezonun olayı hakemlerin iflasıdır

SORU: Sezona damga vuran olay size göre neydi? Yılın 11'ini yapar mısınız?
LEVENT TÜZEMEN
Muslera'nın sakatlığı takımı yıktı
Sezonun öne çıkan birkaç olayı var. İlki, Falcao'nun tam bir hayal kırıklığı olması. Muslera'nın G.Saray için ne kadar önemli olduğunu gördük. Ayağı kırıldıktan sonra takım kendine gelemedi.
Hakem dünyasının iflasına da tanık olduk. Çünkü küme düşenleri ve zirve yarışını hakemler çaldıkları düdükler ve verdikleri hatalı kararlarla belirlediler.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Pandemi Başakşehir'e avantaj oldu
Sezona damga vuran olay kesinlikle Koronavirüs. Pandemi sonrası maçlar her ülkede olduğu gibi seyircisiz oynandı. Bu da Başakşehir'in avantajı oldu. Çünkü onlar zaten içeride dışarıda her maçı senelerdir deplasman gibi oynuyor.;
GÜRCAN BİLGİÇ
Kadıköy geleneğinin bitişi büyük olay
Koronavirüs yüzünden tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de futbol durdu. Bu önemliydi ama bence sezonun olayı, Kadıköy'deki 20 yıllık Fenerbahçe üstünlüğünün bitmesi ve G.Saray'ın kazanması oldu.
İSKENDER GÜNEN
Taraftarsız şampiyonluk kolay değil
2014 yılında kurulan çiçeği burnunda Başakşehir'in yıllar süren üst sıralardaki mücadelesinin ardından Süper Lig'i şampiyon olarak bitirmesi... Taraftarsız bir kulüp için çok büyük başarı.
BÜLENT TİMURLENK
VAR'a rağmen nasıl bu kadar kötüler?
Elbette virüs yüzünden sezonun temmuzun son haftasında bitmesi... Sonrasında Beşiktaş son hafta 3. olmasa 1959'dan beri 3 Büyükler'in ilk kez ilk 3 dışında kalma ihtimali, Trabzonspor'un öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybetmesi ve 8 maç arka arkaya kazanan G.Saray'ın ara sonrası 8 maçlık galibiyet hasreti,
6-7 yıllık mazisi olan bir kulübün şampiyon olması, ayrıca VAR'a rağmen kötü maç yönetmeyi başarabilen hakemler.
FATİH DOĞAN
Çocuklar bu sezona inanamayacak!
Bu sezon sadece Türk değil dünya futboluna damga vuran olay pandemiydi. Gelecekte çocuklarımız 'pandemi günlerinde spor' konularını okuyacak ve yaşananlara inanamayacaklar.
Daha garip olanı pandemiyi küçümsemeye başladık. Şampiyonluk yaşayan takımların taraftarlarının Kovid-19 yokmuş gibi kutlamalar yapması, rakamların yükselme ihtimalini artırmıştır.