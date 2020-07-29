58. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam İstanbul’da sahibini buluyor! Olimpiyat’ta müthiş final

Süper Lig'de şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor; taraftarını teselli etmek, Aytemiz Alanyaspor ise tarihinde ilk kez bu kupayı kazanmak istiyor. Zorlu mücadele atv'den yayınlanacak.



YENİ FORMA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçına yeni sezon forması ile çıkma kararı aldı. TFF'ye yaptığı başvuru kabul edilen bordo-mavililer, beyaz renkli forma ile sahada olacak.



TRABZON 1 KEZ YENİLDİ

Fırtına, Türkiye Kupası'nda 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi (Denizli) aldı. Altay, Denizli, Erzurum ve Fenerbahçe'yi eleyerek finale ulaştı. Alanya ise İnegöl, Adana, Kasımpaşa, G.Saray, Antalya engellerini aşarak finale geldi. ( 7 G-2 M)



BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ OLACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım, 2020-21 sezonunun açılışında oynanacak Süper Kupa maçında Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in rakibi olacak. Süper Kupa'ya bu sezon Katar ev sahipliği yapacak. Böylece hem takımların kasasına daha çok para girmesi hem de Türkiye'nin tanıtımının yapılması amaçlanıyor.



ŞAMPIYONLUĞA 10.5 MILYON TL

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım, 1.5 milyon dolar (yaklaşık 10.5 milyon TL) kazanacak. Kaybedenin kasasına girecek para ise 900 bin dolar (yaklaşık 6 milyon 300 bin TL) olacak.