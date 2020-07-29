Başarıyı taçlandıracağız

Karşılaşmanın oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda buluşan iki takımın hoca ve kaptanları kupa ile de poz verdi. İşte o açıklamalar:Alanyasporetkileyici bir takım. Rakibimizin güçlü yönlerine çalıştık. Umuyorum istediğimiz sonucu alıp kupayla döneceğiz. İkincilik istediğimiz yer değildi ama ikinci olup kupa finalinde de mücadele eden bir takım mutlu olur. Sezon genelinde başarılı olduğumuzu düşünüyorum.. Bu ülkeye geldiğimden beri Trabzonspor taraftarı bizi her yerde destekledi.Finalbizim için değerli. Tarihimizdeki en önemli maçlardan biri. İki takım da hak ederek buraya geldi.Bunu da kupayla taçlandırmak istiyoruz. Taraftarın yanınızda olması her zaman güçtür ama ekran başında da destek vereceklerdir.