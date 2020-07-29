Beşiktaş'ın gençlerinden örnek karar!

Dünya çapına yaşanan pandemi her alanı derinden etkilediği gibi spor faaliyetlerini de oldukça yakından vurdu. Ülkemizde yakından takip edlien futbolda da birçok kulüp mali anlamda zora girerken, bu darboğazdan çıkabilmek adına çeşitli yollara başvurdu.

Bu kulüplerden olan Beşiktaş'ta, başlattığı 'Seni Bırakmam Beşiktaş'ım' kampanyasının yanı sıra, oyuncu maaşlarında da indirime gitme yolunu tercih etmiş ve oyunculara bu teklifi sunmuştu.

İLK YANIT O İSİMLERDEN GELDİ!

Yönetimin bu hamlesi sonrası talebe olumlu yanıt veren ilk isimler belli oldu. Lig Radyo'nun haberine göre; Olumlu cevap veren ilk isimler gençler oldu.

Bu sezon A takıma yükselen Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat gibi futbolcular indirim talebini kabul etti.

Buna göre Beşiktaş'ın genç futbolcularına geçen sene aldıkları maaşlarına %15 indirim yapıldı.