Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın gençlerinden örnek karar!

'ın gençlerinden örnek karar!

Ekonomik olarak oldukça zor günlerden geçen 'a bir darbe de corona virüsü vurmuştu. Futbolcularından indirim bekleyen siyah-beyazlı yönetimin yardımına gençler koştu. Bu sezon A takıma yükselen , Rıdvan , , ve gibi futbolcular indirim talebini kabul etti.

Giriş Tarihi: 29.7.2020 13:18 ABONE OL
Beşiktaş'ın gençlerinden örnek karar!

Dünya çapına yaşanan pandemi her alanı derinden etkilediği gibi spor faaliyetlerini de oldukça yakından vurdu. Ülkemizde yakından takip edlien futbolda da birçok kulüp mali anlamda zora girerken, bu darboğazdan çıkabilmek adına çeşitli yollara başvurdu.

Bu kulüplerden olan Beşiktaş'ta, başlattığı 'Seni Bırakmam Beşiktaş'ım' kampanyasının yanı sıra, oyuncu maaşlarında da indirime gitme yolunu tercih etmiş ve oyunculara bu teklifi sunmuştu.

İLK YANIT O İSİMLERDEN GELDİ!
Yönetimin bu hamlesi sonrası talebe olumlu yanıt veren ilk isimler belli oldu. Lig Radyo'nun haberine göre; Olumlu cevap veren ilk isimler gençler oldu.

Bu sezon A takıma yükselen Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat gibi futbolcular indirim talebini kabul etti.

Buna göre Beşiktaş'ın genç futbolcularına geçen sene aldıkları maaşlarına %15 indirim yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın gençlerinden örnek karar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA