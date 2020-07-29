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Beşiktaşlı Diaby transferin gözdesi!

'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Diaby transferin gözdesi oldu. Sezona formsuz başlayan Diaby, ligin sonuna doğru gösterdiği performansla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 29.7.2020 17:29 Son Güncelleme: 29.7.2020 17:35 ABONE OL
Beşiktaşlı Diaby transferin gözdesi!

Süper Lig'in son düzlüğünde oynadığı futbolla Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başaran Diaby için önemli bir haber gündeme geldi.

Belçika basınında yer alan habere göre Royal Antwerp teknik direktörü Ivan Leko, yıldız kanat oyuncusunu istiyor.

Kısa süre önce Mbokani ile sözleşme yenileyen Antwerp, golcü futbolcuya kanatlardan destek verebilmesi için Diaby'i kadrosunda düşünüyor.

SON MAÇINI OYNADI İDDİASI
Öte yandan Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen siyah beyazlılar, mücadeleden galibiyetle ayrılmıştı. İddialara göre bu maç, Diaby'in Beşiktaş'taki son maçı olmuştu.

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Beşiktaşlı Diaby transferin gözdesi!
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