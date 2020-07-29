Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu

Takımda büyük değişiklikler yapacak sarı-lacivertliler, gerçekleştireceği hamlelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini Emre Belözoğlu'na emanet eden Kanarya, transferde şimdiden somut adımlar atmaya başladı.
Süper Lig'de bu sezon gol yollarında Vedat Muriqi'nin ayağına bakan Fenerbahçe, yeni sezonda daha güçlü ve alternatifli bir forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor.
SÜRPRİZ HAMLE!
Yeni sezon öncesi Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duran Fenerbahçe, daha önce de gündemine gelen Mame Thiam için düğmeye bastı.
Özellikle pandemiden sonraki dönemde gösterdiği performansla Süper Lig'in öne çıkanları arasına giren Senegalli yıldız oyuncu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor.
2019-2020 sezonunu 11 gol, 4 asistlik performansla tamamlayan yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin, Fotomaç'ın haberine göre bir miktar para ile iki oyuncusunu takasta kullanmak istediği belirtiliyor.
Fenerbahçe'de takasta kullanılacak isimlerden birisinin Alper Potuk olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Thiam, pandemiden sonra çıktığı 8 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.