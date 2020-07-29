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'den flaş hamlesi! Kimse beklemiyordu

'de önümüzdeki sezonun çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde stoper, sol bek, sağ bek, kanatlar ve forvete yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bölgeler için alternatiflerini belirleyen 'da flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, pandemiden sonra fırtına gibi esen o isme kancayı taktı. Kanarya, bu transfer için iki yıldızını da gözden çıkardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.7.2020 09:31 Son Güncelleme: 29.7.2020 09:34 ABONE OL
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu

'de kabus gibi bir sezon geçiren 'de gözler yaz dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu

Takımda büyük değişiklikler yapacak sarı-lacivertliler, gerçekleştireceği hamlelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu

Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini Emre Belözoğlu'na emanet eden , transferde şimdiden somut adımlar atmaya başladı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu

'de bu sezon gol yollarında Vedat Muriqi'nin ayağına bakan , yeni sezonda daha güçlü ve alternatifli bir forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu

SÜRPRİZ HAMLE!

öncesi 'de forma giyen isimler üzerinde duran , daha önce de gündemine gelen Mame Thiam için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu

Yeni teknik direktör Erol Bulut'un bilgisi dahilinde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, ile bir yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki futbolcusu için resmi görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu

Özellikle pandemiden sonraki dönemde gösterdiği performansla 'in öne çıkanları arasına giren Senegalli yıldız oyuncu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu

2019-2020 sezonunu 11 gol, 4 asistlik performansla tamamlayan yıldız futbolcunun transferi için 'nin, Fotomaç'ın haberine göre bir miktar para ile iki oyuncusunu takasta kullanmak istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu

'de takasta kullanılacak isimlerden birisinin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu

Thiam, pandemiden sonra çıktığı 8 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.

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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu
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