Fenerbahçeli yıldıza şok! Taraftarlar bunu yaptı

2017 yaz ayı transfer döneminde Monaco'dan transfer edilen futbolcu, ilk geldiği günden bu yana tartışılıyor. İnişli çıkışlı bir grafiğe rağmen Dirar'dan ne kendisini takıma katan Aykut Kocaman ne de Ersun Yanal vazgeçti. İkisi de sağ kanatta Faslı oyuncudan vazgeçmedi.