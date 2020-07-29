Fenerbahçeli yıldıza şok! Taraftarlar bunu yaptı

Fenerbahçe'de corona virüsü arası sonrası performansı düşen Nabil Dirar, için Club Brugge'nin devreye girebileceği konuşuluyor.
2017 yaz ayı transfer döneminde Monaco'dan transfer edilen futbolcu, ilk geldiği günden bu yana tartışılıyor. İnişli çıkışlı bir grafiğe rağmen Dirar'dan ne kendisini takıma katan Aykut Kocaman ne de Ersun Yanal vazgeçti. İkisi de sağ kanatta Faslı oyuncudan vazgeçmedi.
Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi sona erecek Dirar için teknik heyetten bir rapor istedi. Sportif direktör Comolli ile Yanal'ın verdiği "Dirar ile sözleşme yenilenmeli" raporu sonrasında oyuncuya iki yıllık imza attırıldı.
Bu anlaşma imzalandıktan sonra futbolcu da ciddi bir düşüş yaşandı. Özellikle pandemi sonrası maç içi ve dışındaki rahat tavırları tepki çekmeye başladı.
Son olarak Emre Belözoğlu ile antrenmanda gerginlik yaşayan futbolcu, idmandan çıkarılmıştı. Yeni sezonda benzer tavırlara ve kötü performansına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, futbolcu için teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirecek.
YÜZDE 62 'HAYIR' DEDİ
Belçika basınında, daha önce 2008-2012 yıllarında Club Brugge forması giyen Faslı futbolcu için bir anket düzenlendi.
Düzenlenen ankette "Club Brugge Nabil Dirar'ı tekrar kadroya katmalı mı?" sorusuna, taraftarlar yüzde 62 oranında "Hayır" dedi. Yüzde 7'lik bir kısım ise "Fikrim yok" diyerek görüş bildirmedi.
Nabil Dirar, bu sezon Fenerbahçe forması ile 33 maça çıktı. 34 yaşındaki Faslı oyuncu bu maçlarda takımı adına 2 gol kaydetti. (Fotomaç)