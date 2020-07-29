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Fenerbahçeli yıldıza şok! Taraftarlar bunu yaptı

'de gelecek sezon planlaması son sürat devam ederken, takımdan ayrılacak isimlerde belli olmaya başladı. Sarı-lacivertli formayla inişli çıkışlı bir performans sergileyen , son olarak ile tartışında gözden çıkartılmıştı. Faslı yıldıza bir darbe de taraftarlardan geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.7.2020 08:55 Son Güncelleme: 29.7.2020 09:00 ABONE OL
Fenerbahçeli yıldıza şok! Taraftarlar bunu yaptı

'de corona virüsü arası sonrası performansı düşen , için 'nin devreye girebileceği konuşuluyor.

Fenerbahçeli yıldıza şok! Taraftarlar bunu yaptı

2017 yaz ayı döneminde Monaco'dan transfer edilen futbolcu, ilk geldiği günden bu yana tartışılıyor. İnişli çıkışlı bir grafiğe rağmen Dirar'dan ne kendisini takıma katan ne de vazgeçti. İkisi de sağ kanatta Faslı oyuncudan vazgeçmedi.

Fenerbahçeli yıldıza şok! Taraftarlar bunu yaptı

Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi sona erecek Dirar için teknik heyetten bir rapor istedi. Sportif direktör Comolli ile Yanal'ın verdiği "Dirar ile sözleşme yenilenmeli" raporu sonrasında oyuncuya iki yıllık imza attırıldı.

Fenerbahçeli yıldıza şok! Taraftarlar bunu yaptı

Bu anlaşma imzalandıktan sonra futbolcu da ciddi bir düşüş yaşandı. Özellikle pandemi sonrası maç içi ve dışındaki rahat tavırları tepki çekmeye başladı.

Fenerbahçeli yıldıza şok! Taraftarlar bunu yaptı

Son olarak ile antrenmanda gerginlik yaşayan futbolcu, idmandan çıkarılmıştı. Yeni sezonda benzer tavırlara ve kötü performansına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, futbolcu için teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirecek.

Fenerbahçeli yıldıza şok! Taraftarlar bunu yaptı

YÜZDE 62 'HAYIR' DEDİ

basınında, daha önce 2008-2012 yıllarında forması giyen Faslı futbolcu için bir anket düzenlendi.

Fenerbahçeli yıldıza şok! Taraftarlar bunu yaptı

Düzenlenen ankette " 'ı tekrar kadroya katmalı mı?" sorusuna, taraftarlar yüzde 62 oranında "Hayır" dedi. Yüzde 7'lik bir kısım ise "Fikrim yok" diyerek görüş bildirmedi.

Fenerbahçeli yıldıza şok! Taraftarlar bunu yaptı

, bu sezon forması ile 33 maça çıktı. 34 yaşındaki Faslı oyuncu bu maçlarda takımı adına 2 gol kaydetti. (Fotomaç)

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Fenerbahçeli yıldıza şok! Taraftarlar bunu yaptı
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