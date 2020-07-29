Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FIFA'dan 1,5 milyar dolarlık destek

'dan 1,5 milyar dolarlık destek

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı yaşanan ekonomik problemler nedeniyle paydaşlarına 1,5 milyar dolarlık destek verecek.

AA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 22:12 ABONE OL
FIFA'dan 1,5 milyar dolarlık destek

FIFA'dan yapılan açıklamada, salgından dolayı yaşanan ekonomik problemler nedeniyle 211 federasyon ve 6 konfederasyona 1,5 milyar dolarlık destek verileceği duyuruldu.

Ödemelerden, kadın ve erkek profesyonel futbolunun yanı sıra genç futbol organizasyonlarının da hibe veya kredi yoluyla yararlanabileceği belirtildi.

Federasyonlara, futbolu koruması ve yeniden başlatabilmesi için 1 milyon dolar hibe edileceği, 5 milyon dolara kadar faizsiz kredi hakkı verileceği aktarıldı. Her federasyonun ayrıca kadın futbolu için 500 bin dolarlık ek hibe alabileceği bildirildi.

Konfederasyonlara ise 2'şer milyon dolar hibe verileceği ve 4 milyon dolara kadar faizsiz kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino karara ilişkin, "Bu yardım planı, eşi benzeri görülmemiş zamanlarda futbolun gösterdiği bağlılık ve dayanışmanın harika bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlamıştı! Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ünlü şovmen…
Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek’in sürpriz aşkı ünlü oyuncunun oğlu çıktı! İşte Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi Gurur Aydoğan...
İsmail YK kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle… Sosyal medyadan böyle duyurdu!
Şarkıcı Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!
Öğretmen il içi atama ve yer değiştirme sonuçları açıklandı! MEBBİS giriş ekranı ile 2020 il içi öğretmen tayin ve atama sonuçları sorgulama
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum! Sosyal medyada gündem oldu!
CANLI | TOKİ Eskişehir Odunpazarı kura çekilişi sonuçları: 29 Temmuz TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama
Survivor ünlüler takımı mutlu günde arkadaşlarını yalnız bırakmadı! Gözler Sercan'a en yakın olan o iki ismi aradı...
2 yıllık ve 4 yıllık Üniversite taban puanları ve kontenjanları belli oldu: ÖSYM 2020 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte sona erecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
FIFA'dan 1,5 milyar dolarlık destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA