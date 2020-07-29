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'da forma krizi! Yasaya aykırı

Gelecek sezon öncesi taraftarların belki de transferler kadar merak ettiği bir konu da formalarıydı. 'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı parçalı ve siyah formaları taraftarlarca geçer not almamıştı. Ancak bu kez yeni bir kriz patlak verdi ve eğer itirazlar kabul edilirse Galatasaray formalarını değiştirmek zorunda kalabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.7.2020 10:19 Son Güncelleme: 29.7.2020 10:21 ABONE OL
Galatasaray'da forma krizi! Yasaya aykırı

hazırlıklarını sürdüren 'da, taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de şüphesiz yeni sezonda sarı-kırmızılıların giyeceği formalardı.

Galatasaray'da forma krizi! Yasaya aykırı

Kulüplerimizin her sezon yeni bir tasarımla taraftarlarına sunduğu formalar, sezon öncesinde görücüye çıkıyordu.

Galatasaray'da forma krizi! Yasaya aykırı

Aslan da giyeceği iki formayı geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile tanıttı.

Galatasaray'da forma krizi! Yasaya aykırı

Cim-Bom'un formalarını satışa çıkarmasıyla, tartışmalar da arka arkaya geldi. Özellikle formada kullanılan logonun, orijinalinden farklı olması, sarı-kırmızılı camia içerisinde eleştiri konusu oldu.

Galatasaray'da forma krizi! Yasaya aykırı

'ın anayasası olarak gösterilen tüzüğe göre, "Kulübün renkleri sarı kırmızı, alameti farikası kırmızı G içinde sarı S harfleri ile kuruluş yılını gösteren siyah 1905 tarihi bulunan amblemdir. Kulübün adı, amacı, renkleri ve alameti farikası hiçbir nedenle değiştirilemez" yazmakta...

Galatasaray'da forma krizi! Yasaya aykırı

Ancak logodaki G ve S'nin siyah zemin üzerine sarı olarak konması, yani logonun değiştirilmesi tüzüğe aykırı olarak değerlendirildi. (Milliyet)

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Galatasaray'da forma krizi! Yasaya aykırı
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