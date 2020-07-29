Galatasaray'da forma krizi! Yasaya aykırı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de şüphesiz yeni sezonda sarı-kırmızılıların giyeceği formalardı.
Kulüplerimizin her sezon yeni bir tasarımla taraftarlarına sunduğu formalar, sezon öncesinde görücüye çıkıyordu.
Aslan da yeni sezon giyeceği iki formayı geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile tanıttı.
Cim-Bom'un yeni sezon formalarını satışa çıkarmasıyla, tartışmalar da arka arkaya geldi. Özellikle formada kullanılan logonun, orijinalinden farklı olması, sarı-kırmızılı camia içerisinde eleştiri konusu oldu.
Galatasaray'ın anayasası olarak gösterilen tüzüğe göre, "Kulübün renkleri sarı kırmızı, alameti farikası kırmızı G içinde sarı S harfleri ile kuruluş yılını gösteren siyah 1905 tarihi bulunan amblemdir. Kulübün adı, amacı, renkleri ve alameti farikası hiçbir nedenle değiştirilemez" yazmakta...
Ancak logodaki G ve S'nin siyah zemin üzerine sarı olarak konması, yani logonun değiştirilmesi tüzüğe aykırı olarak değerlendirildi. (Milliyet)