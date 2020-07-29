Gençlik operasyonu yarıda kaldı!

Fatih
Terim geride kalan sezon içinde, ''Transfer yaparken oyuncuların geçmişine harcama yapıyoruz, halbuki geleceğine harcama yapmamız gerekir" diyerek öz eleştiride bulunmuştu. Devre arasında Nzonzi ve Babel'i gönderen Terim, Saracchi (22), Onyekuru (23), Jesse (24) hamlesiyle takımı gençleştirmişti.
Ancak sezonun bitmesiyle birlikte eski oyuncularının adı G.Saray'la anılmaya başlandı. Arda Turan (33), Semih Kaya (29) ve Emre Çolak (29)
sarı-kırmızılı kulübün gündeminde yer alıyor. Ayrıca yedek kaleci olarak da Göztepe'den ayrılan 38 yaşındaki Beto listede.
ASLAN'DAN KAÇTI BOŞA ÇIKTI!
G.Saray'dan
kaçarcasına ayrılan Henry Onyekuru, Monaco'da forma beklerken umduğunu bulamadı. Takımın başına geçen Niko Kovac, Onyekuru'yu kamp kadrosuna almadı.
Nijeryalı oyuncunun yeniden kiralanması ya da satılması gündemde.
kosova'da yıldız avı
Kosova
basınına göre KF Ballkani forması giyen Blend Baftiu
ile G.Saray ve Beşiktaş ilgileniyor. Forvet ve 10 numara olarak oynayabilen 22 yaşındaki oyuncu bu sezon takımı ile ligde 28 maça çıkarken 17 gol atıp, 1 asist yaptı.