Gençlik operasyonu yarıda kaldı!

FatihTerim geride kalan sezon içinde, ''Transfer yaparken oyuncuların geçmişine harcama yapıyoruz, halbuki geleceğine harcama yapmamız gerekir" diyerek öz eleştiride bulunmuştu. Devre arasında Nzonzi ve Babel'i gönderenAncak sezonun bitmesiyle birlikte eski oyuncularının adı G.Saray'la anılmaya başlandı.sarı-kırmızılı kulübün gündeminde yer alıyor. Ayrıca yedek kaleci olarak daG.Saray'dankaçarcasına ayrılan Henry Onyekuru, Monaco'da forma beklerken umduğunu bulamadı. Takımın başına geçenNijeryalı oyuncunun yeniden kiralanması ya da satılması gündemde.kosova'da yıldız avıKosovabasınına göre KF Ballkani forması giyenile G.Saray ve Beşiktaş ilgileniyor. Forvet ve 10 numara olarak oynayabilen 22 yaşındaki oyuncu bu sezon takımı ile ligde 28 maça çıkarken 17 gol atıp, 1 asist yaptı.