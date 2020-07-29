Küme düşmenin kaldırılmasının ardından Kayserispor'da Süper Lig coşkusu

TFF'nin Süper Lig'de küme düşmeyi bir sezonluğuna iptal etmesinin ardından TFF 1. Lig'e düşmekten kurtulan Kayserispor cephesinde büyük bir sevinç yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı.

"YENİDEN BAŞLIYORUZ"

Tokgöz sosyal paylaşım sitesi Twitter'den Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Bu fotoğrafı paylaşmak için aylarca bekledim, büyük bir başarı ancak bu fotoğraftaki inancımızı coşkumuzu anlatabilirdi. Tüm @Kayserispor FK sevdalıların gözü aydın olsun. Yepyeni bir oluşumla yeniden başlıyoruz. Son bir soru? İnananlar burada mı?" ifadelerine yer verdi.

Hes Kablo Kayserispor; Süper Lig'de 34 haftada topladığı 32 puanla ligi 17. sırada tamamlamıştı.







