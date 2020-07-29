Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Küme düşmenin kaldırılmasının ardından Kayserispor'da Süper Lig coşkusu

Küme düşmenin kaldırılmasının ardından 'da coşkusu

Hes Kablo Basın Sözcüsü , 'nin ligden düşmenin bu yıl için kaldırılması kararının ardından yaptığı açıklamada; "Tüm Kayserispor sevdalılarının gözü olsun" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 18:39 ABONE OL
Küme düşmenin kaldırılmasının ardından Kayserispor'da Süper Lig coşkusu

TFF'nin Süper Lig'de küme düşmeyi bir sezonluğuna iptal etmesinin ardından TFF 1. Lig'e düşmekten kurtulan Kayserispor cephesinde büyük bir sevinç yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı.

"YENİDEN BAŞLIYORUZ"

Tokgöz sosyal paylaşım sitesi Twitter'den Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Bu fotoğrafı paylaşmak için aylarca bekledim, büyük bir başarı ancak bu fotoğraftaki inancımızı coşkumuzu anlatabilirdi. Tüm @Kayserispor FK sevdalıların gözü aydın olsun. Yepyeni bir oluşumla yeniden başlıyoruz. Son bir soru? İnananlar burada mı?" ifadelerine yer verdi.

Hes Kablo Kayserispor; Süper Lig'de 34 haftada topladığı 32 puanla ligi 17. sırada tamamlamıştı.



EN ÇOK OKUNANLAR

Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlamıştı! Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ünlü şovmen…
Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek’in sürpriz aşkı ünlü oyuncunun oğlu çıktı! İşte Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi Gurur Aydoğan...
İsmail YK kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle… Sosyal medyadan böyle duyurdu!
Öğretmen il içi atama ve yer değiştirme sonuçları açıklandı! MEBBİS giriş ekranı ile 2020 il içi öğretmen tayin ve atama sonuçları sorgulama
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum! Sosyal medyada gündem oldu!
Şarkıcı Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!
CANLI | TOKİ Eskişehir Odunpazarı kura çekilişi sonuçları: 29 Temmuz TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama
Survivor ünlüler takımı mutlu günde arkadaşlarını yalnız bırakmadı! Gözler Sercan'a en yakın olan o iki ismi aradı...
2 yıllık ve 4 yıllık Üniversite taban puanları ve kontenjanları belli oldu: ÖSYM 2020 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte sona erecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Küme düşmenin kaldırılmasının ardından Kayserispor'da Süper Lig coşkusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA