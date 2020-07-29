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SON DAKİKA: ’de yabancı sınırı kararı iptal mi oldu? Süper Lig’de yabancı sınırı ne zaman uygulanacak?

Küresel anlamda etkisini sürdüren corona virüs sebebiyle ertelenen ve aradan geçen süre sonunda normalleşme planı ile TFF kararlarıyla kalan haftaların oynanarak tamamlandığı ’de yeni yabancı oyuncu kuralı kararı alınmıştı. Kararın alınmasının ardında pek çok tartışma yaratan yeni kuralın önümüzdeki sezon uygulanması bekleniyordu. Bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından yapılan açıklamayla söz konusu kararın da akıbeti belli oldu. Bu açıklamalar sonrasında futbolseverler tarafından Süper Lig’de yabancı sınırı kararı iptal mi oldu? sorusu üzerinde araştırmalar yoğunlaştı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 29.7.2020 20:26 ABONE OL
SON DAKİKA: Süper Lig’de yabancı sınırı kararı iptal mi oldu? Süper Lig’de yabancı sınırı ne zaman uygulanacak?

Ülkemizde de etkisini gösteren corona virüs sebebiyle belli bir süreliğine ertelenen 'de TFF kararıyla kalan 8 haftalık fikstür oynanarak geçtiğimiz gün tamamlandı. Başakşehir'in şampiyon olduğu ligde alınan yabancı sınırı kararı sonrasında pek çok cepheden söz konusu karara eleştiriler gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından bugün yapılan açıklamada karara ilişkin önemli detaylar paylaşıldı. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'de yabancı sınırı kararı iptal mi oldu? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SON DAKİKA: SÜPER LİG'DE YABANCI SINIRI KARARI İPTAL Mİ OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir tarafından yapılan açıklamalar ve Süper Lig'de yabancı sınırı ne zaman uygulanacak? Sorusuna ilişkin son dakika ayrıntıları şöyle;

SON DAKİKA: Süper Lig’de yabancı sınırı kararı iptal mi oldu? Süper Lig’de yabancı sınırı ne zaman uygulanacak?

YENİ YABANCI KURALINA 1 YIL ERTELEME

Yeni yabancı kuralı ile ilgili de 1 yıllık ertelemenin söz konusu olduğunu aktaran Özdemir, "Kulüpler Birliği Vakfının başka bir tavsiye kararı, yönetim kurulumuzun aldığı ve önümüzdeki 3 sezonu kapsayan yabancı oyuncu ve oyuncu uygunluğu kuralının 1 yıl ertelenme talebi vardı. Bu talebi de değerlendirdik. Oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda değişiklik 2020-2021 sezonundan itibaren değil 2021-2022 sezonundan itibaren uygulanacaktır." şeklinde konuştu.

Diğer liglerle ilgili durumları da açıklayan Özdemir, "Gelecek sezon TFF 1. Lig 18 takım, TFF 2. Lig 39 takım ile oynanacaktır. BAL Ligi'nde gruplarında şampiyon olan ile aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım Siirt İl Özel İdaresispor, Ceyhanspor, Isparta 32spor, Kahraman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköy Futbol Yatırımları, Adıyaman 1954 Spor TFF 3. Lig'de mücadele edecektir.

SON DAKİKA: Süper Lig’de yabancı sınırı kararı iptal mi oldu? Süper Lig’de yabancı sınırı ne zaman uygulanacak?

TFF 3. lig 4 gruptan oluşacak toplam 67 takımla oynanacaktır. 'in 21 takımla oynanacak olması doğal olarak gelir dağılımında farklılık, maç sayılarının artması ve fikstür sıkışıklığına da yol açacaktır. Diğer detayları revize edeceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Takım harcama limitlerini 4 Ağustos tarihinde açıklayacaklarını söyleyen Özdemir, "Takım harcama limitleri 4 Ağustos tarihinde transferin ilk gününde açıklanacaktır. Limitlerin açıklanmasından sonra Kulüpler Birliği icra kurulu, lisans kurulu ile bir araya gelecek ve çalışmalar yapacaklardır. Tüm kararların Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

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SON DAKİKA: Süper Lig’de yabancı sınırı kararı iptal mi oldu? Süper Lig’de yabancı sınırı ne zaman uygulanacak?
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