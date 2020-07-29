SON DAKİKA: Süper Lig’de yabancı sınırı kararı iptal mi oldu? Süper Lig’de yabancı sınırı ne zaman uygulanacak?

Ülkemizde de etkisini gösteren corona virüs sebebiyle belli bir süreliğine ertelenen Süper Lig'de TFF kararıyla kalan 8 haftalık fikstür oynanarak geçtiğimiz gün tamamlandı. Başakşehir'in şampiyon olduğu ligde alınan yabancı sınırı kararı sonrasında pek çok cepheden söz konusu karara eleştiriler gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından bugün yapılan açıklamada karara ilişkin önemli detaylar paylaşıldı. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'de yabancı sınırı kararı iptal mi oldu? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SON DAKİKA: SÜPER LİG'DE YABANCI SINIRI KARARI İPTAL Mİ OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir tarafından yapılan açıklamalar ve Süper Lig'de yabancı sınırı ne zaman uygulanacak? Sorusuna ilişkin son dakika ayrıntıları şöyle;