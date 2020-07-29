Süper Lig için flaş karar! Yabancı kuralı ve küme düşme...

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da gerçekleştirdiği toplantıyla Süper Lig'de önümüzdeki sezon küme düşme konusunu masaya yatırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı TFF Yönetim Kurulu toplantısında Kulüpler Birliği Vakfı'nın 'Küme düşme kaldırılsın' tavsiyesi masaya yatırıldı ve gelecek sezonun 21 takımla oynanmasına karar verildi.

YABANCI KURALI 1 YIL ERTELENDİ

TRT Spor'un haberine göre 2020/2021 sezonu 21 takımla, 2021/2022 sezonu ise 20 takımla oynanacak. Yeni yabancı kuralı ise 1 yıl ertelendi.



İşte alınan kararlar

Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı.

2020/21 sezonu: 21 takım

2021/22 sezonu: 20 takım

Yabancı kuralı 1 yıl ertelendi.

