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için flaş karar! ve küme düşme...

için alınan büyük tartışmalara konu oldu. Son dakika haberine göre Süper Lig'de yabancı sınırı kararı 1 sezon ertelendi, küme düşme ise kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 29.7.2020 17:36 Son Güncelleme: 29.7.2020 18:13 ABONE OL
Süper Lig için flaş karar! Yabancı kuralı ve küme düşme...

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da gerçekleştirdiği toplantıyla Süper Lig'de önümüzdeki sezon küme düşme konusunu masaya yatırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı TFF Yönetim Kurulu toplantısında Kulüpler Birliği Vakfı'nın 'Küme düşme kaldırılsın' tavsiyesi masaya yatırıldı ve gelecek sezonun 21 takımla oynanmasına karar verildi.

YABANCI KURALI 1 YIL ERTELENDİ

TRT Spor'un haberine göre 2020/2021 sezonu 21 takımla, 2021/2022 sezonu ise 20 takımla oynanacak. Yeni yabancı kuralı ise 1 yıl ertelendi.

İşte alınan kararlar
Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı.
2020/21 sezonu: 21 takım
2021/22 sezonu: 20 takım
Yabancı kuralı 1 yıl ertelendi.

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Süper Lig için flaş karar! Yabancı kuralı ve küme düşme...
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