Süper Lig’de küme düşme kalktı mı? Süper Lig ve TFF 1. Lig’de küme düşme bu yıl yok mu?

Diğer liglerle ilgili durumları da açıklayan Özdemir, "Gelecek sezon TFF 1. Lig 18 takım, TFF 2. Lig 39 takım ile oynanacaktır. BAL Ligi'nde gruplarında şampiyon olan ile aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım Siirt İl Özel İdaresispor, Ceyhanspor, Isparta 32spor, Kahraman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköy Futbol Yatırımları, Adıyaman 1954 Spor TFF 3. Lig'de mücadele edecektir. TFF 3. lig 4 gruptan oluşacak toplam 67 takımla oynanacaktır. Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olması doğal olarak gelir dağılımında farklılık, maç sayılarının artması ve fikstür sıkışıklığına da yol açacaktır. Diğer detayları revize edeceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Takım harcama limitlerini 4 Ağustos tarihinde açıklayacaklarını söyleyen Özdemir, "Takım harcama limitleri 4 Ağustos tarihinde transferin ilk gününde açıklanacaktır. Limitlerin açıklanmasından sonra Kulüpler Birliği icra kurulu, lisans kurulu ile bir araya gelecek ve çalışmalar yapacaklardır. Tüm kararların Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

SEPİL: "KARARLARIN TÜRK FUTBOLU İÇİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil de yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Türk futbolunda zor bir süreçten geçtik. Ligler uzun süre ertelendi ve ardından başladı. Ciddi bir kaza olmadan bu süreci kapattık. Bu senenin en büyük kazancı belki de bu oldu. Bu süreç her anlamda zor oldu. Bunu hep birlikte başardık ve süreci bitirdik. Sadece Süper Lig kulüplerini değil diğer kulüpleri de kutluyorum. Bu süreci böyle atlatmak hepimiz için önemliydi. Dün bir toplantı yaptık...