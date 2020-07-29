ZTK Trabzonspor Alanyspor final maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2. YABANCI OLDU

Alexander Sörloth, Trabzonspor'un tarihinde ikinci yabancı gol kralı olma ünvanını da elde etti.

Bordo-mavililerde, Gürcü futbolu Şota Arveladze, tek yabancı gol kralı olarak kulüp tarihine geçmişti. Sörloth, 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden gol kralı Şota Arveladze'den sonra 1 gol az atarak ligi tamamladı. Sörloth, Oscar Cardozo, Hugo Rodallega, Paulo Henrique, Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geride bıraktı.

TOPLAMDA EN FAZLA GOL ATAN YABANCI

Sörloth, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak da kulüp tarihine geçti.

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin avroya kiralanan Norveçli futbolcu, ligde 34 maçta 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6 gol, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 48 maçta 32 gol kaydetti.

1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota, Avrupa'da 4 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarak toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

LİGDE 42 PUANLIK KATKI

Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 19 lig maçında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ligi 65 puanla tamamlayan Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 42 puan elde etti.

Sörloth, sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.

Norveçli santrfor, ikinci yarıda ise Kasımpaşa maçında 3, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında birer, Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor müsabakasında 2 gol attı.

KARİYERİNİN EN GOLCÜ DÖNEMİ

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı.

Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 24 golle kariyerinin en golcü dönemini geçirdi.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 32 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

ALANYASPOR'UN HEDEFİ KUPA VE AVRUPA LİGİ

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu 57 puanla 5'inci sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, 34 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Rakip fileleri 61 kez havalandıran turuncu yeşilli takım kalesinde 37 gol gördü. Ligde başarılı geçen sezonun ardından Alanyaspor gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Zorlu rakiplerini geride bırakarak finale çıkan Alanyaspor, çarşamba günü İstanbul'da rakibi Trabzonspor'u yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı almak istiyor.

AVRUPA'YA DİREKT BİLET

Ligi 5'inci bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynamayı garantileyen Erol Bulut'un öğrencileri, hedefini bir üst noktaya taşıdı. Akdeniz ekibi Türkiye Kupası'nı alarak Avrupa'ya direkt gidiş biletini cebine koymanın hesaplarını yapıyor.

ALANYASPOR ÜSTÜN

Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda bugüne dek üstünlük sağlayan Aytemiz Alanyaspor, 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrılırken, 2 maçta da mağlup oldu. Bordo-mavililerin ağlarını 13 kez havalandıran Akdeniz ekibi, kalesinde 8 gol gördü.

LİGİN EN İYİ İKİ GOLCÜSÜ KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'de bu sezonun en golcü iki oyuncusu Trabzonsporlu Alexander Sörloth ve Alanyasporlu Papiss Cisse kupa finalinde de takımlarının en etkili silahları olacak. Bu sezon gol krallığını alan Sörloth 24 gol atarken, Cisse yarışta 22 golle ikinci sırada yer aldı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda fileleri en çok sarsan oyuncu 3 golle Alanyaspor'dan Papiss Cisse ve takımın eski golcüsü Vagner Love ile Trabzonspor'un eski forveti Burak Yılmaz oldu.