Yabancı 8’den aşağı düşmesin

Teknik direktör Sergen Yalçın'la yabancı oyuncu konusunda fikir ayrılığı yaşamadıklarını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "8 yabancı bana göre normal, aşağı da düşmesin. 8 hakkınız var ama 6'sı sahada olabilir uygulaması bana göre yanlış.dedi.Çebi'den diğer satır başları şöyle:13'üncülükten 3'üncülüğe çıkmak başarıdır ama şampiyon olamamak da bizim için mutsuzluk kaynağıdır.Artık o paralar olmayınca, Anadolu kulüpleriyle neredeyse aynı seviyeye geldik.Ben gerçekten pandemi dönemindeUEFA kural koyucu olmasına rağmen pandemidöneminde bir kural koymadı.UEFA'nın futbolcununsendikası gibi hareket etmesinden çok rahatsızım.Başkasının mutsuzluğu üzerine mutlulukkurma isteğimiz yok. Beşiktaş'ta Trabzon'un alacağıcezayı beklemek gibi bir şey olamaz.Ben ağlamaya devam edeceğim. İnşallah ileride işleri oturmuş, çok iyi giden, ağlamayan bir başkanları olur.Arkadaşlarımız çalışıyor, mutluyum.Kimisi, kimisidedi. Neden yönetimi yenilemem gerektiğini anlamıyorum.Temennim Sergen Yalçın, camı kırınca lazım olanlardan olmasın. Ömrünü Beşiktaş'ta geçirsin.İnşallah başarıları burada yaşar, emekliliği de burada yapar.Şampiyonluğun ayak sesleriyle buraya kadar geldik. İnşallah seneye şampiyonluğu alacağız.Yönetim kurulu olarak kampanyaya 10 milyon lira bağışlamaya karar verdik.Birçok iş adamımız da kampanyamıza gelmeye başladılar.Cemil Kazancı sponsorluğun dışında bu miktara yakın para verdi.Siyahbeyazlı yönetim, pandemi dönemine ait alacaklar için takımdan indirim isterken, sözleşmelerde de yine aynı talebini yinelemişti. Genç oyunculardan %15 indirim talep deen Beşiktaş'ta çağrıya olumlu yanıt geldi. A Takım'da forma giyen Rıdvan, Ersin, Erdoğan, Kartal Kayra ve Kerem indirim talebini kabul etti. Takımın 5 genç ismi 50 bin TL maaş alırken yaptıkları indirimle büyüklerine örnek oldu.