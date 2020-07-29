Yabancı 8’den aşağı düşmesin

Teknik direktör Sergen Yalçın'la yabancı oyuncu konusunda fikir ayrılığı yaşamadıklarını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "8 yabancı bana göre normal, aşağı da düşmesin. 8 hakkınız var ama 6'sı sahada olabilir uygulaması bana göre yanlış. Hepsi sahada oynasın"
dedi.
Çebi'den diğer satır başları şöyle:
Kaybettiğimiz abuk subuk maçlar olmasa şu anda şampiyonduk.
13'üncülükten 3'üncülüğe çıkmak başarıdır ama şampiyon olamamak da bizim için mutsuzluk kaynağıdır.
Uzun süre Türk futbolunda haksız rekabet olduğunu söyleyebiliriz.
Artık o paralar olmayınca, Anadolu kulüpleriyle neredeyse aynı seviyeye geldik.
UEFA SENDİKA GİBİ
Ben gerçekten pandemi döneminde küme düşmenin olmasını istemiyorum.
UEFA kural koyucu olmasına rağmen pandemi
döneminde bir kural koymadı. Bizi futbolcularla karşı karşıya bıraktılar.
UEFA'nın futbolcunun
sendikası gibi hareket etmesinden çok rahatsızım.
Başkasının mutsuzluğu üzerine mutluluk
kurma isteğimiz yok. Beşiktaş'ta Trabzon'un alacağı
cezayı beklemek gibi bir şey olamaz.
İNŞALLAH AĞLAMAYAN BİR BAŞKANLARI OLUR!
Ben ağlamaya devam edeceğim. İnşallah ileride işleri oturmuş, çok iyi giden, ağlamayan bir başkanları olur.
Arkadaşlarımız çalışıyor, mutluyum. Başkan para istedi, ellerinden geleni verdiler.
Kimisi '500 bin'
, kimisi '1 milyon'
dedi. Neden yönetimi yenilemem gerektiğini anlamıyorum. Mevcut yönetimi değiştirmek için seçime gitmem.
SERGEN HOCA ÖMRÜNÜ BEŞİKTAŞ'TA GEÇİRSİN
Temennim Sergen Yalçın, camı kırınca lazım olanlardan olmasın. Ömrünü Beşiktaş'ta geçirsin.
İnşallah başarıları burada yaşar, emekliliği de burada yapar.
Şampiyonluğun ayak sesleriyle buraya kadar geldik. İnşallah seneye şampiyonluğu alacağız.
DEMİRÖREN AİLESİ 3 MİLYON TL BAĞIŞLADI
Yönetim kurulu olarak kampanyaya 10 milyon lira bağışlamaya karar verdik. Bunun 3-4 milyonunu ben karşılayacağım.
Birçok iş adamımız da kampanyamıza gelmeye başladılar. Demirören ailesi 3 milyon lira bağışta bulundu.
Cemil Kazancı sponsorluğun dışında bu miktara yakın para verdi.
GENÇLER ÖRNEK OLDU
Siyah-
beyazlı yönetim, pandemi dönemine ait alacaklar için takımdan indirim isterken, sözleşmelerde de yine aynı talebini yinelemişti. Genç oyunculardan %15 indirim talep deen Beşiktaş'ta çağrıya olumlu yanıt geldi. A Takım'da forma giyen Rıdvan, Ersin, Erdoğan, Kartal Kayra ve Kerem indirim talebini kabul etti. Takımın 5 genç ismi 50 bin TL maaş alırken yaptıkları indirimle büyüklerine örnek oldu.