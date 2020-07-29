Trabzonspor - Alanyaspor | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 2 güçlü ekibi Trabzonspor ile Alanyaspor, Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geliyor. Finalde karşılaşan ekiplerden Trabzonspor, bu kupayı 8 kez kazandı ve dokuzuncu kez müzesine götürmek istiyor. Alanyaspor ise Türkiye Kupası finalinden zaferle ayrılarak tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, A. Parmak, A. Ömür, Campi, Sosa, Novak, Ekuban, Guilherme, Sörloth

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Fernandes, Bakasetas, Cisse

TRABZONSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı 21:30'da ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın anlatımını Ender Bilgin ile Cüneyt Şen üstlenecek.

ŞAMPİYONUN KASASI DOLACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım, 1.5 milyon dolar (yaklaşık 10.5 milyon TL) kazanacak. Kaybedenin kasasına girecek para ise 900 bin dolar (yaklaşık 6 milyon 300 bin TL) olacak.



10 YILLIK HASRET

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde 10 yıllık kupa hasretine de son vermiş olacak. En son 2009-2010 sezonunda kupayı müzesine getiren bordo-mavili takım, 2010-2011'de grup aşamasında, 2011-2012'de 4. kademe maçında, 2012-2013'te finalde, 2013-2014'te 4. turda, 2014-2015'te son 16 turunda, 2015-2016'da son 16 turunda, 2016-2017'de grup aşamasında, 2017-2018'de son 16 turunda, 2018-2019'da çeyrek finalde elenmişti.



AĞAOĞLU'NUN İLK KUPASI OLACAK

Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde, Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun ilk kupası olacak. Ligde bu sezon son 2 haftaya kadar şampiyonluk yarışı içinde olan ancak mutlu sona ulaşamayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası'na uzanmanın mücadelesini verecek.



Bordo-mavili kulüpte 8 Nisan 2018'de göreve gelen Ağaoğlu yönetimi, Trabzonspor'un finali kazanması halinde 2 yılı aşkın süre sonra ilk kupa mutluluğunu yaşayacak.



Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasıyla göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton da lig ve kupada olmak üzere 2 maçlık görevi döneminde kupa mutluluğu yaşamış olacak.

TRABZONSPOR'UN 5. GOL KRALI ALEXANDER SÖRLOTH

Süper Lig'i 24 golle ilk sırada tamamlayan 24 yaşındaki Norveçli oyuncu, bordo-mavili takımda gol krallığı yaşayan 5. futbolcu oldu. Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu, 24 kez fileleri havalandırarak gol kralı olarak tamamlayan Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, bordo-mavili takımda bu mutluluğu yaşayan 5. futbolcu oldu. 24 yaşındaki Norveçli forvet, Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı göstererek tarihe geçti. Karadeniz ekibinde Necmi Perekli 1976-77 sezonunda 18 gol, Şota Arveladze 1995-96 sezonunda 25 gol, Fatih Tekke 2004-2005 sezonunda 31, Burak Yılmaz ise 2011-2012 sezonunda 33 golle gol kralı olmuştu. Sörloth ile Trabzonspor, ligde 8 sezon sonra ligde gol kralı çıkardı.



2. YABANCI OLDU

Alexander Sörloth, Trabzonspor'un tarihinde ikinci yabancı gol kralı olma ünvanını da elde etti. Bordo-mavililerde, Gürcü futbolu Şota Arveladze, tek yabancı gol kralı olarak kulüp tarihine geçmişti. Sörloth, 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden gol kralı Şota Arveladze'den sonra 1 gol az atarak ligi tamamladı. Sörloth, Oscar Cardozo, Hugo Rodallega, Paulo Henrique, Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geride bıraktı.

TOPLAMDA EN FAZLA GOL ATAN YABANCI

Sörloth, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak da kulüp tarihine geçti. Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin avroya kiralanan Norveçli futbolcu, ligde 34 maçta 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6 gol, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 48 maçta 32 gol kaydetti. 1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota, Avrupa'da 4 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarak toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı.



LİGDE 42 PUANLIK KATKI

Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 19 lig maçında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ligi 65 puanla tamamlayan Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 42 puan elde etti. Sörloth, sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti. Norveçli santrfor, ikinci yarıda ise Kasımpaşa maçında 3, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında birer, Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor müsabakasında 2 gol attı.



KARİYERİNİN EN GOLCÜ DÖNEMİ

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 24 golle kariyerinin en golcü dönemini geçirdi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 32 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.



ALANYASPOR'UN HEDEFİ KUPA VE AVRUPA LİGİ

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu 57 puanla 5'inci sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, 34 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Rakip fileleri 61 kez havalandıran turuncu yeşilli takım kalesinde 37 gol gördü. Ligde başarılı geçen sezonun ardından Alanyaspor gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Zorlu rakiplerini geride bırakarak finale çıkan Alanyaspor, çarşamba günü İstanbul'da rakibi Trabzonspor'u yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı almak istiyor.

AVRUPA'YA DİREKT BİLET

Ligi 5'inci bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynamayı garantileyen Erol Bulut'un öğrencileri, hedefini bir üst noktaya taşıdı. Akdeniz ekibi Türkiye Kupası'nı alarak Avrupa'ya direkt gidiş biletini cebine koymanın hesaplarını yapıyor.