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1. Lig play-off final maçında ile karşı karşıya geliyor. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede düdük çalıyor. Kazananın 'e çıkacağı zorlu maçı haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 30.7.2020 21:00 Son Güncelleme: 30.7.2020 21:40 ABONE OL
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Rassoul, Mitrovic, Mehmet, Hasan, Tevfik, Sinan, Volkan, Erkan, Mehmet Akyüz

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Çağrı, Sabo, Ndao, Darri, Sobiech

ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı 21:00'den itibaren BeIN Sports Max 1'den canlı yayınlanıyor.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Adana Demirspor yarı finalde Bursaspor ile mücadele etti. Adana Demirspor ilk maçta deplasmanda 0-0 kalırken, evinde 4-1'lik skorla mağlup eden Adana temsilcisi finale çıktı. Karagümrük ise yarı finalde Akhisarspor ile mücadele etti. İlk karşılaşmada sahasında 3-3 berabere kalan İstanbul ekibi, rakibini deplasmanda 1-0 yenerek finale yükseldi. İki takım bu sezon TFF 1. Lig'de oynadığı iki maçta da yenişemedi. Adana'daki müsabakada 1-1, İstanbul'daki mücadele ise 2-2 berabere kaldı.

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Adana Demirspor - Fatih Karagümrük | CANLI
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