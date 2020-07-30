Ankara’da süper gece

TFF 1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e yükselecek 3. takım bugün Ankara'da oynanacak play-off finaliyle belli olacak. 21.00'de başlayacak mücadelede futbolumuzun iki önemli kulübü Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak.Süper Lig'den uzak olan Adana Demirspor ileFatih Karagümrük, tekrar bu platforma dönmek için mücadele edecek. Ligde normal sezonu 3. bitiren Adana Demir, yarı finalde Bursaspor'u saf dışı bıraktı. 5'inci Fatih Karagümrük ise Akhisarspor'u eleyerek adını finale yazdırdı. Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak müsabakayı hakem