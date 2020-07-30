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’da süper gece

’e yükselecek son takım bugün belli olacak. TFF 1. Lig play-off finalinde, Türk futbolunun iki köklü kulübü ile karşılaşacak. 21.00’de başlayacak maçı yönetecek

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Ankara’da süper gece
TFF 1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e yükselecek 3. takım bugün Ankara'da oynanacak play-off finaliyle belli olacak. 21.00'de başlayacak mücadelede futbolumuzun iki önemli kulübü Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. 1994-1995 sezonundan beri Süper Lig'den uzak olan Adana Demirspor ile 1983-1984'te Süper Lig'den düşen Fatih Karagümrük, tekrar bu platforma dönmek için mücadele edecek. Ligde normal sezonu 3. bitiren Adana Demir, yarı finalde Bursaspor'u saf dışı bıraktı. 5'inci Fatih Karagümrük ise Akhisarspor'u eleyerek adını finale yazdırdı. Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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Ankara’da süper gece
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