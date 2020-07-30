Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'a Everton'dan Cenk Tosun müjdesi!

'a Everton'dan müjdesi!

Son dakika haberleri... Siyah beyazlı takım 'ın ayrılmasıyla gözünü forvet transferine çevirdi ve listesindeki ilk isim eski yıldızı . Beşiktaş'a Cenk Tosun için Everton'dan müjde geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.7.2020 08:38 Son Güncelleme: 30.7.2020 08:55 ABONE OL
Beşiktaş'a Everton'dan Cenk Tosun müjdesi!

ile yolların ayrılmasının ardından golcü arayışlarına başlayan 'ta gündemin ilk sırasında yer alan için güzel haberler gelmeye başladı.

Beşiktaş'a Everton'dan Cenk Tosun müjdesi!

Milli futbolcunun bonservisini elinde tutan Everton'ın geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2020- 2021'de de 'u kiralamak istediği öğrenildi.

Beşiktaş'a Everton'dan Cenk Tosun müjdesi!

İngiliz ekibinin 29 yaşındaki futbolcu için kapısını çalan 'a da bu konuda net bir mesaj verdiği ifade edildi. Evertonlı idarecilerin yıllık ücreti karşılanması halinde bir yıllık kiralamaya onay verdiği kaydedildi.

Beşiktaş'a Everton'dan Cenk Tosun müjdesi!

BAŞKAN NUR ÇEBİ BİZZAT DEVREDE
'de vergiler düştükten sonra 3.4 milyon euro kazanan konusunda ısrarcı olan 'ın tüm şartları zorlayacağı vurgulandı.

Beşiktaş'a Everton'dan Cenk Tosun müjdesi!

Yıldız futbolcunun eski kulübünde kiralık oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılacağı iddia edildi.

Beşiktaş'a Everton'dan Cenk Tosun müjdesi!

Teknik direktör 'ın istediği isimler arasında ilk sırada yer alan 'un transferinde ile 'ın da devrede olduğu ileri sürülüyor.

Beşiktaş'a Everton'dan Cenk Tosun müjdesi!

Bu transferde Başkanı 'nin bizzat ilgilendiği de öğrenildi.

Beşiktaş'a Everton'dan Cenk Tosun müjdesi!

EURO 2020 FAKTÖRÜ
C. Palace idmanında yaşadığı ağır diz sakatlığı sebebiyle EURO 2020'yi kaçıracaktı. Ancak koronavirüs sebebiyle turnuvanın 1 yıl ertelenmesi tecrübeli forvetin işine yaradı.

Beşiktaş'a Everton'dan Cenk Tosun müjdesi!

, 2021'de oynanacak organizasyona hazır katılmak için 'a dönüşe sıcak bakıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şarkıcı Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!
Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlamıştı! Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ünlü şovmen…
Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek’in sürpriz aşkı ünlü oyuncunun oğlu çıktı! İşte Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi Gurur Aydoğan...
Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı! Milli Piyango 29 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgula
Teşrik tekbirleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri nasıl getirilir, nedir ve ne zaman başlar?
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum! Sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika: Survivor ünlüler takımı mutlu günde arkadaşlarını yalnız bırakmadı! Gözler Sercan'a en yakın olan o iki ismi aradı...
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte sona erecek?
Öğretmen il içi atama ve yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? MEBBİS giriş ekranı ile 2020 il içi öğretmen tayin ve atama sonuçları sorgula
Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'a Everton'dan Cenk Tosun müjdesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA