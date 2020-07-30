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istedi 'ı için atağa kalktı

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren , teknik direktör 'la anlaştıktan sonra temaslarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertli takım, Erol Bulut'un 'dan öğrencisi olan İngiliz stoper için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 23:38 Son Güncelleme: 30.7.2020 23:39 ABONE OL
Erol Bulut istedi Fenerbahçe Steven Caulker'ı için atağa kalktı

Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen sarı-lacivertliler transferde hareketli günler geçiriyor.

Teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de stoper hattı için çalışmalar sürüyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Erol Bulut'un Akdeniz ekibinden öğrencisi İngiliz savunmacı Steven Caulker için genç teknik adamın isteği üzerine girişimlere başlandı.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Steven Caulker'ın turuncu-yeşillilerle sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

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Erol Bulut istedi Fenerbahçe Steven Caulker'ı için atağa kalktı
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