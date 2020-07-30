Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen sarı-lacivertliler transferde hareketli günler geçiriyor.
Teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de stoper hattı için çalışmalar sürüyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Erol Bulut'un Akdeniz ekibinden öğrencisi İngiliz savunmacı Steven Caulker için genç teknik adamın isteği üzerine girişimlere başlandı.
Bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.
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