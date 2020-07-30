Fenerbahçe'de Darri krizi!

Fenerbahçe'de Brahim Darri kaos yarattı. Emre Belözoğlu'nun yeni sezon için mutlaka transfer edilmesi gerektiğini yönetime söylediği Karagümrük'ün Hollandalı oyuncusu ortalığı karıştırdı.



Karagümrük kulübü bu oyuncu için 1 milyon Euro isterken Darri de 600 bin Euro talep etti.

Erol Bulut'un yardımcıları belli oldu! Fenerbahçe...

ALİ KOÇ TRANSFERİNE SOĞUK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Darri'nin transfer edilmesine soğuk baktığı öğrenildi. Sarı- Lacivertli taraftarların da sosyal medyada Darri'yle ilgilenilmesine isyan ettiği öne sürüldü.

31 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST

Bu sezon Karagümrük forması altında 31 maça çıkan Fas asıllı Hollandalı futbolcu 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. (Takvim)