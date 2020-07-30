Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Altay'da Yalçın Koşukavak dönemi bitti!

Altay, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Altay Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teknik Direktörümüz Yalçın Kouşkavak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada meydana gelen fikir ayrılıkları sebebiyle yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz."



Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe'den teklif almış ancak Altay'ı yarı yolda bırakamayacağını ifade etmişti.

