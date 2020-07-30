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'nin gündemindeydi! Altay'da dönemi bitti!

'nin transfer gündemindeki teknik adamlardan biri olan ile Altay'ın yolları ayrıldı. ekibi, resmi sitesinden yaptığı duyuruda, geleceği yönelik yapılan planlamalarda fikir ayrılıklarının yaşandığı vurgulandı. Öte yandan sarı-lacivertliler, Koşuvak'ı altyapının başına getirmek istiyordu.

İHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 16:01 ABONE OL
Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Altay'da Yalçın Koşukavak dönemi bitti!

Altay, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Altay Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teknik Direktörümüz Yalçın Kouşkavak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada meydana gelen fikir ayrılıkları sebebiyle yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz."

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe'den teklif almış ancak Altay'ı yarı yolda bırakamayacağını ifade etmişti.

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Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Altay'da Yalçın Koşukavak dönemi bitti!
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