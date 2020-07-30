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'a Maicon müjdesi! 'dan flaş hamle

'ın 1.5 sezonluğuna 'a kiraladığı Maicon'un geçtiğimiz günlerde sözleşmesi bitmişti ve sarı-kırmızılı ekibe geri dönmüştü. Al Nassr, Brezilyalı savunma oyuncusunun bonservisini aldıklarını açıkladı. Al Nassr yöneticisi Abdulaziz transferi, "Maicon'un sözleşmesi uzatıldı ve bonservisi bizde. Şükürler olsun." sözleriyle duyurdu.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 20:12 Son Güncelleme: 30.7.2020 20:30 ABONE OL
Galatasaray'a Maicon müjdesi! Al Nassr'dan flaş hamle

2019 yılının kış transfer döneminde Galatasaray'dan Al Nassr'a kiralanan ve gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Maicon için flaş bir açıklama geldi.

Al Nassr Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı!

Geçtiğimiz günlerde kiralık sözleşmesi biten ve İstanbul'a dönen Brezilyalı stoper için harekete geçen Suudi ekibi, Galatasaray'la anlaşmaya vardı.

Kulüp yöneticisi Abdulaziz, konuyla ilgili şunları söyledi: "Maicon'un sözleşmesi uzatıldı ve bonservisi bizde. Şükürler olsun. Güveniniz için hepinize teşekkürler. Maicon, Riyad'a doğru yola çıktı."

Öte yandan transferin detayları henüz açıklanmadı.

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Galatasaray'a Maicon müjdesi! Al Nassr'dan flaş hamle
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