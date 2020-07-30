Hakan Çalhanoğlu durmuyor!

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası dinmiyor. Milan'ın, Sampdoria'yı 4-1 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan milli yıldız 1 gol, 1 asistle yine başroldeydi. Milan'ın gollerini, 4 ve 58'de İbrahimovic, 54'te Hakan ve 90+2'de Leao attı. İbra'nın attığı 3. golde de asisti yapan ve 62. dakikada kenara gelen Hakan Çalhanoğlu, Kaka'dansonra (12 yıl) Milan'da üst üste 5 maçtagol katkısı yapan ilk orta saha oyuncusuoldu. 26 yaşındaki oyuncu, pandemi sonrası 11 maçta 6 gol ve 8 asistlik performansa ulaştı.