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'nın Granada kariyeri bitti

İspanyol spor basını, 'nın Granada kulübü ile olan sözleşmesinin uzatılmadığını ve Türk futbolcunun serbest kaldığını yazdı.

AA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 18:17 ABONE OL
İsmail Köybaşı'nın Granada kariyeri bitti

Basında yer alan haberlerde, Granada Kulübünün 31 yaşındaki Türk futbolcu İsmail Köybaşı ve Alvaro Vadillo'nun sona eren sözleşmelerini yenilememe kararı aldığı belirtildi.

232 DAKİKA SÜRE ALDI

Kariyerinde ilk kez bir La Liga kulübünde forma giyen Köybaşı, geçen sezon Granada formasıyla 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 4 lig maçında sahaya çıkıp, 232 dakika süre aldı.

Köybaşı, 3 kez oynadığı Kral Kupası'nda ise bir gol attı.

Geçen yıl çıktığı La Liga'da iyi bir sezon geçiren Granada, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde ederek, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasına katılma fırsatı yakaladı.

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İsmail Köybaşı'nın Granada kariyeri bitti
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