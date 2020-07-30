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İşte 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

'un 'dan aldığı Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası CAS tarafından onanması sonrası Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı. Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri de belli oldu.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 19:46 Son Güncelleme: 30.7.2020 19:47 ABONE OL
İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi tarafından onanması sonrası Şampiyonlar Ligi ön eleme bileti Beşiktaş'a geçti. Beşiktaş'ın Devler Ligi ön elemesi oynarsa muhtemel rakipleri belli oldu.

İkinci turdan başlayacak olan siyah beyazlılar, seri başı konumunda olacak. Bu turun geçilmesi halinde seri başı olma avantajı 3. turda da devam edecek.

Buna göre Beşiktaş'ın 2. turdaki olası rakipleri şöyle:

PAOK (Yunanistan)

AZ Alkmaar (Hollanda)

Lokomotiv Zagreb (Hırvatistan)

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Siyah beyazlılar bu turu geçerse, 3. turdaki olası rakipleri de şöyle:

Krasnodar (Rusya)

Viktoria Plzen Çekya)

Rapid Vien (Avusturya)

Stade Rennais (Fransa)

PLAY-OFF TURUNDA SERİ BAŞI GİDEBİLİR

Beşiktaş kendisini play-off turuna atabilirse daha zorlu ekiplerle karşılaşabilir.

Alttan kendisi gibi Benfica ve ve Dinamo Kiev de gelirse, bu durumda siyah beyazlıların seri başı olma şansı kalmayacak. Beşiktaş ya Benfica ya da Kiev ile eşleşecek.

DEV GELİR

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa en az 27 milyon Euro kazanacak. Siyah-Beyazlılar'ın bunun için 2 ön eleme ve 1 play-off turu geçmesi gerekiyor.

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İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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