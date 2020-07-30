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maçı için karar çıktı! Seyirci alınacak mı?

'ndeki temsilcimiz , kazandığı ilk maçın rövanşında, 5 Ağustos'ta 'a konuk olacak. Son 16 turunda oynanacak olan Kopenhag–Başakşehir müsabakasına taraftar alınmayacağı açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 15:53 ABONE OL
Kopenhag–Başakşehir maçı için karar çıktı! Seyirci alınacak mı?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak İstanbul Başakşehir karşılaşması seyircisiz oynanacak.

Kopenhag Kulübü'nün resmi sitesinden yer alan haberde Kopenhag- İstanbul Başakşehir maçının seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacağı ile ilgili başvurunun UEFA tarafından olumsuz karşılandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "UEFA'nın başvurumuzu uygun bulmayıp, işleme almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz."
Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, Türkiye'deki maçta stada seyirci alındığı belirtirken Danimarka'daki maçın seyircisiz oynanmasını adil bulmadıkları açıkladı.

Öte yandan İstanbul'da 12 Mart'ta eşleşmenin ilk maçında Başakşehir rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmişti.

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Kopenhag–Başakşehir maçı için karar çıktı! Seyirci alınacak mı?
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