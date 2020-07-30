Mensah pahalı geldi

Uzun bir süredir Galatasaray ve Beşiktaş'ın listesinde olan Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah için ülkesi Gana'dan yeni bir haber geldi. Soccer Net adlı internet sitesi, Galatasaray'ın 25yaşındaki 10 numaranıntransferini yüksekbonservis bedelinedeniyle şimdilik askıya aldığını duyurdu. Haberde Kayserispor'un 3.8 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı önceki gün yaptığı açıklamada, "Mensah'ımız var, istemeyentakım yok. Ama hiçbiriyleilgili kesinleşmişbir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.