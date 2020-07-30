Mensah pahalı geldi

Uzun bir süredir Galatasaray ve Beşiktaş'ın listesinde olan Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah için ülkesi Gana'dan yeni bir haber geldi. Soccer Net adlı internet sitesi,duyurdu. Haberde Kayserispor'un 3.8 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı önceki gün yaptığı açıklamada,ifadelerini kullanmıştı.