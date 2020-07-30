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Son dakika: kararını açıkladı

, 'nın verdiği Avrupa'dan 1 yıl men cezası için 'ne () itiraz etmişti. , 'un itirazını reddettiğini açıkladı. Bordo-mavili ekip, CAS'ın kararı için Federal Mahkemesi'ne başvuracak.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 18:27 Son Güncelleme: 30.7.2020 18:51 ABONE OL
Son dakika: CAS Trabzonspor kararını açıkladı

UEFA, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'a 1 yıl Avrupa'dan men cezası vermişti.

Bordo-mavili ekip, bu kararı Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşımış ve savunma vermişti. Karara itiraz eden ve yaklaşık 2 hafta önce CAS'ta savunma yapan Karadeniz temsilcisi için karar verildi.

CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti ve 1 yıllık cezayı onadı. Öte yandan bordo-mavili takımın, CAS kararını İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıyacağı ifade edildi.

Süper Lig'i Başakşehir'in ardından ikinci sırada bitiren Trabzonspor'un cezasının onanması sonrasında Avrupa gidecek takımların durumu da değişti.

Trabzonspor'un yerine Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Sivasspor Avrupa Ligi'ne grup aşamasından katılacak, Alanyaspor ile Galatasaray ise Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak.

Ligdeki konumundan dolayı Avrupa kupaları dışında kalan sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor'un ceza almasından sonra Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanmış oldu.

Öte yandan şampiyon Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından dahil olacak.

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Son dakika: CAS Trabzonspor kararını açıkladı
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