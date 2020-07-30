SON DAKİKA: Süper Lig’de yabancı sınırı kararı iptal mi oldu? Süper Lig’de yabancı sınırı ne zaman uygulanacak?

Ülkemizde de etkisini gösteren corona virüs sebebiyle belli bir süreliğine ertelenen Süper Lig'de TFF kararıyla kalan 8 haftalık fikstür oynanarak geçtiğimiz gün tamamlandı. Başakşehir'in şampiyon olduğu ligde alınan yabancı sınırı kararı sonrasında pek çok cepheden söz konusu karara eleştiriler gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından bugün yapılan açıklamada karara ilişkin önemli detaylar paylaşıldı. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'de yabancı sınırı kararı iptal mi oldu? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir tarafından yapılan açıklamalar ve Süper Lig'de yabancı sınırı ne zaman uygulanacak? Sorusuna ilişkin son dakika ayrıntıları şöyle;
Yeni yabancı kuralı ile ilgili de 1 yıllık ertelemenin söz konusu olduğunu aktaran Özdemir, "Kulüpler Birliği Vakfının başka bir tavsiye kararı, yönetim kurulumuzun aldığı ve önümüzdeki 3 sezonu kapsayan yabancı oyuncu ve oyuncu uygunluğu kuralının 1 yıl ertelenme talebi vardı. Bu talebi de değerlendirdik. Oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda değişiklik 2020-2021 sezonundan itibaren değil 2021-2022 sezonundan itibaren uygulanacaktır." şeklinde konuştu.
Diğer liglerle ilgili durumları da açıklayan Özdemir, "Gelecek sezon TFF 1. Lig 18 takım, TFF 2. Lig 39 takım ile oynanacaktır. BAL Ligi'nde gruplarında şampiyon olan ile aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım Siirt İl Özel İdaresispor, Ceyhanspor, Isparta 32spor, Kahraman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköy Futbol Yatırımları, Adıyaman 1954 Spor TFF 3. Lig'de mücadele edecektir.
TFF 3. lig 4 gruptan oluşacak toplam 67 takımla oynanacaktır. Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olması doğal olarak gelir dağılımında farklılık, maç sayılarının artması ve fikstür sıkışıklığına da yol açacaktır. Diğer detayları revize edeceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
Takım harcama limitlerini 4 Ağustos tarihinde açıklayacaklarını söyleyen Özdemir, "Takım harcama limitleri 4 Ağustos tarihinde transferin ilk gününde açıklanacaktır. Limitlerin açıklanmasından sonra Kulüpler Birliği icra kurulu, lisans kurulu ile bir araya gelecek ve çalışmalar yapacaklardır. Tüm kararların Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.